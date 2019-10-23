Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Незаконное содержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром УВКПЧ ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 года отдельно акцентировало на отсутствии возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса.

Подчеркиваем, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением. Все причастные к удержанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины ", - отметили в министерстве.

МИД требует от Российской Федерации немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное общество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которых удерживают в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщалось, поддерживаемые Россией боевики группировки "ДНР" на своих ресурсах 22 октября сообщили о приговоре так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения Станислава Асеева.

Автор колонок для проекта Радио Свобода Донбас.Реалии Станислав Асеев находится в заключении подконтрольной России группировки "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Об осуждении "приговора" и требовании освободить Асеева уже заявили Европейская федерация журналистов и Национальный союз журналистов Украины.

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