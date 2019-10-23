Об этом председатель комитета ВРУ по энергетике и ЖКХ Андрей Герус написал в Facebook.

"Думаю, если украинская компания-немонополист опустит цены еще на 5-10 копеек, то весь импорт электроэнергии прекратится, как нерентабельный", - написал Герус.

По его словам, в целом Украина в объединенную энергосистему и "остров" Бурштынской ТЭС импортирует 750 МВт. Из России, при этом, поступает 170 МВт.

"Общий импорт (Словакия, Венгрия, Россия, Беларусь) составляет около 750 МВт. Импорт из РФ составляет 170 МВт, это менее 1% от мощности в суточный максимум нашего потребления. Импорт из РФ облагается пошлиной 2%", - написал Герус.

Он добавил, что в особом внимании нуждается урегулирование ценовой ситуации и импортных операций в Бурштынском "острове".

"Бурштынский "остров" - это Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области, где проживает 3 млн украинцев. Там электроэнергия существенно дороже, чем во всех других областях, а одна компания контролирует 95% генерации энергоострова. Демонополизация там - следующая наша задача. Поскольку от конкуренции выигрывает каждый украинец", - отметил Герус.

По его словам, с конца сентября цена на электроэнергию снизилась на 9% в результате действия рыночных факторов.

"Начали появляться положительные тенденции на рынке электрической энергии. С конца сентября цена снизилась на 9%. Уже 4 дня цена электроэнергии в результате рыночных факторов ниже, чем в I полугодии 2019 года. Что примечательно, два из четырех дней - рабочие", - написал Герус.

Он отметил, что оптовая цена электроэнергии в первом полугодии составила 1,62 грн за кВт-час, а сегодня на рынке цена составляет 1,59 грн (цена на рынке "на сутки вперед" плюс тариф оператора системы передач 12 коп.).

"Это все произошло вследствие следующих факторов: увеличения выработки (предложения) от Центрэнерго; снижения спроса вследствие остановки некоторых крупных заводов (к сожалению); снижения спроса вследствие теплой погоды; импорта. Фактически сегодня каждый потребитель может купить электроэнергию дешевле, чем полгода назад. Это обеспечено не административным ручным вмешательством государства, а усилением конкуренции ", - добавил Герус.

Как сообщал Укринформ, Андрей Герус в команде Президента Владимира Зеленского был одним из противников запуска рынка электроэнергии. Он предлагал отложить запуск рынка на один год.

Верховная Рада 8-го созыва провалила соответствующий президентский законопроект и рынок в Украине заработал с 1 июля 2019 года.

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