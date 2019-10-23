Об этом информирует Армия Inform со ссылкой на сообщение генштаба Военно-Морских Сил Румынии.

"В основе сценария – элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статьи Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил. Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, является повышение уровня взаимодействия, а также совершенствование планирования и командования совместными силами", - говорится в сообщении.

Как сообщил в Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко со ссылкой на информацию мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований "Майдана иностранных дел" и редакции blackseanews.net, накануне в Черное моря зашли четыре корабля 2-й постоянной Средиземноморской противоминной группы НАТО.

"Вчера, 21.10.2019, в Черное море вошли корабли 2-й Средиземноморской постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2: Флагман, корабль снабжения - ITS Vesuvio (A5329) - Italian Navy, тральщик TCG Amasra (M266) - Turkish Navy, тральщик ESPE Sella ( M32) - Spanish Navy, тральщик ITS Numana (M5557) - Italian Navy", - сообщил Клименко.

Он также отметил, что командир противоминной группы НАТО SNMCMG2 - капитан Алессандро Фалькон (Captain Alessandro Falcone, Italian Navy). Учения проходят 21-27 октября.

Международные учения Storm Fall 2019 запланированы, организованы и проводятся ВМС Румынии. Участие в них принимают девять военных кораблей Румынии и других стран, а также около 1000 военных моряков.

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