23 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Черном море стартовали учения НАТО с участием Украины • Электричество дешевеет. Герус говорит, еще немного - и станет невыгодным его импорт из РФ • США продолжат "держать на паузе" санкции против Беларуси • Украина требует от РФ немедленно освободить Асеева • Сразу после “бабьего лета” Украину может накрыть мокрый снег • Вода, сезонные овощи и специи: украинцам дали “здоровые” советы на осень • Украина вся в тумане: синоптики прогнозируют холодные ночи и теплые днивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: аэрофотосъемка, Киев, природные явления, осень. 23 октября 36аэрофотосъемка, Киев, природные явления, осень. Київ вкрило імлою. Це викликало занепокоєння у містян. У мережі з’явилися припущення: туман, результат потужної пожежі, чи смог через автомобілі та підприємства. Утім, усі органи влади твердять, що у столичному повітрі концентрація забруднюючих речовин не перевищує норми. Появу туману із неприємним запахом пояснюють поєднанням погодних умов зі звичними для Києва викидами. Фоторепортажи Популярные теги дизайн, футбол, Киев, туризм, учения, Львов, концерты, природа, выставки, Дмитрий Дятлов, праздники, автомобили, ВМС, путешествия, аннексия Крыма, бизнес, стихийные бедствия, ЗСУ, суд, пейзажи, Сергей Смоленцев, НАТО, общество, самолеты, Порошенко, мода, милиция, политики, архитектура, знаменитости, люди, фотография, война, фотографы, зима, протесты, фотопроект, акции, Карпаты, Динамо, Шахтер, кошки, Донбасс, солдат, #Євромайдан, дети, выборы, портрет, тест-драйв, Верховная Рада, уикенд, АТО, Россия, Саакашвили, Путин, заводы, искусство, женщины, ВСУ, марш, традиции, авиация, животные, фестивали, технологии, парады, митинги, живопись, Нацгвардия, юмор, депутаты, музыка, Одесса, корабли, военная техника, столкновения, США, история, катастрофы, вера, политика, Александр Зубко, мир, церковь, фотоконкурсы, спорт, культура, полиция, Майдан, цирк, город, оккупация, беспорядки, экология, джаз, досуг, соревнования, транспорт, Львів, фотоподборки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис дизайн, футбол, Киев, туризм, учения, Львов, концерты, природа, выставки, Дмитрий Дятлов, праздники, автомобили, ВМС, путешествия, аннексия Крыма, бизнес, стихийные бедствия, ЗСУ, суд, пейзажи, Сергей Смоленцев, НАТО, общество, самолеты, Порошенко, мода, милиция, политики, архитектура, знаменитости, люди, фотография, война, фотографы, зима, протесты, фотопроект, акции, Карпаты, Динамо, Шахтер, кошки, Донбасс, солдат, #Євромайдан, дети, выборы, портрет, тест-драйв, Верховная Рада, уикенд, АТО, Россия, Саакашвили, Путин, заводы, искусство, женщины, ВСУ, марш, традиции, авиация, животные, фестивали, технологии, парады, митинги, живопись, Нацгвардия, юмор, депутаты, музыка, Одесса, корабли, военная техника, столкновения, США, история, катастрофы, вера, политика, Александр Зубко, мир, церковь, фотоконкурсы, спорт, культура, полиция, Майдан, цирк, город, оккупация, беспорядки, экология, джаз, досуг, соревнования, транспорт, Львів, фотоподборкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Київ вкрило імлою. Це викликало занепокоєння у містян. У мережі з’явилися припущення: туман, результат потужної пожежі, чи смог через автомобілі та підприємства. Утім, усі органи влади твердять, що у столичному повітрі концентрація забруднюючих речовин не перевищує норми. Появу туману із неприємним запахом пояснюють поєднанням погодних умов зі звичними для Києва викидами. 23.10.2019



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