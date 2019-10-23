23 октября

НОВОСТИ ДНЯ: В Черном море стартовали учения НАТО с участием Украины • Электричество дешевеет. Герус говорит, еще немного - и станет невыгодным его импорт из РФ • США продолжат "держать на паузе" санкции против Беларуси • Украина требует от РФ немедленно освободить Асеева • Сразу после “бабьего лета” Украину может накрыть мокрый снег • Вода, сезонные овощи и специи: украинцам дали “здоровые” советы на осень • Украина вся в тумане: синоптики прогнозируют холодные ночи и теплые днивсе новости дня
Київ вкрило імлою. Це викликало занепокоєння у містян. У мережі з’явилися припущення: туман, результат потужної пожежі, чи смог через автомобілі та підприємства. Утім, усі органи влади твердять, що у столичному повітрі концентрація забруднюючих речовин не перевищує норми. Появу туману із неприємним запахом пояснюють поєднанням погодних умов зі звичними для Києва викидами.