Слово «крок» означает «хрустеть», а различие бутербродов в том, что мадам подается еще и с яичницей-глазуньей – «дамской шляпкой» начала 20 века.

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Смажьте каждый кусочек хлеба с одной стороны тонким слоем сливочного масла.

2. Сухой стороной выложите хлеб на сухую сковороду и немного поджарьте.

3. На два куска хлеба выложите ломтик сыра, ветчину, снова сыр, затем накройте каждый вторым ломтиком хлеба маслом вниз.

4. Поставьте бутерброды в духовку на 5 минут, температура 180-200 градусов.

5. Приготовьте яичницу глазунью и выложите их на готовые бутерброды.

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