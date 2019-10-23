|Вкусный рецепт: французский завтрак Крок-мадам
|23.10.2019 12:54
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Слово «крок» означает «хрустеть», а различие бутербродов в том, что мадам подается еще и с яичницей-глазуньей – «дамской шляпкой» начала 20 века.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Смажьте каждый кусочек хлеба с одной стороны тонким слоем сливочного масла.
2. Сухой стороной выложите хлеб на сухую сковороду и немного поджарьте.
3. На два куска хлеба выложите ломтик сыра, ветчину, снова сыр, затем накройте каждый вторым ломтиком хлеба маслом вниз.
4. Поставьте бутерброды в духовку на 5 минут, температура 180-200 градусов.
5. Приготовьте яичницу глазунью и выложите их на готовые бутерброды.