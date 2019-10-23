Приватизація «Укрзалізниці»: прибуткові підприємства з металобрухту
23.10.2019 13:13
23 октября
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Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдиний правильний шлях, вважають експерти. Самі залізничники натомість налаштовані скептично і не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці" в стані металобрухту.