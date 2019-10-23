23 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Вкусный рецепт: французский завтрак Крок-мадам • В Черном море стартовали учения НАТО с участием Украины • Электричество дешевеет. Герус говорит, еще немного - и станет невыгодным его импорт из РФ • США продолжат "держать на паузе" санкции против Беларуси • Украина требует от РФ немедленно освободить Асеева • Сразу после “бабьего лета” Украину может накрыть мокрый снег • Вода, сезонные овощи и специи: украинцам дали “здоровые” советы на осеньвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: экономика, Укрзалiзниця, инфраструктура, бизнес, приватизация. 23 октября 68экономика, Укрзалiзниця, инфраструктура, бизнес, приватизация. Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдиний правильний шлях, вважають експерти. Самі залізничники натомість налаштовані скептично і не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці" в стані металобрухту. Фоторепортажи Популярные теги досуг, Донбасс, живопись, ЗСУ, катастрофы, спорт, ВСУ, Нацгвардия, уикенд, вера, беспорядки, культура, Шахтер, портрет, марш, политика, архитектура, НАТО, фестивали, фотографы, Карпаты, суд, выставки, мир, фотография, юмор, Саакашвили, пейзажи, цирк, футбол, авиация, знаменитости, самолеты, туризм, политики, фотоконкурсы, ВМС, искусство, акции, концерты, дизайн, Порошенко, столкновения, солдат, Львов, праздники, кошки, протесты, путешествия, Одесса, мода, Александр Зубко, общество, зима, #Євромайдан, фотопроект, депутаты, автомобили, аннексия Крыма, дети, война, история, выборы, АТО, военная техника, корабли, технологии, транспорт, учения, Россия, Киев, люди, Верховная Рада, музыка, парады, животные, женщины, фотоподборки, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, Путин, природа, традиции, город, тест-драйв, оккупация, бизнес, экология, заводы, США, Майдан, митинги, соревнования, церковь, Львів, Сергей Смоленцев, джаз, Динамо, полиция, милиция Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис досуг, Донбасс, живопись, ЗСУ, катастрофы, спорт, ВСУ, Нацгвардия, уикенд, вера, беспорядки, культура, Шахтер, портрет, марш, политика, архитектура, НАТО, фестивали, фотографы, Карпаты, суд, выставки, мир, фотография, юмор, Саакашвили, пейзажи, цирк, футбол, авиация, знаменитости, самолеты, туризм, политики, фотоконкурсы, ВМС, искусство, акции, концерты, дизайн, Порошенко, столкновения, солдат, Львов, праздники, кошки, протесты, путешествия, Одесса, мода, Александр Зубко, общество, зима, #Євромайдан, фотопроект, депутаты, автомобили, аннексия Крыма, дети, война, история, выборы, АТО, военная техника, корабли, технологии, транспорт, учения, Россия, Киев, люди, Верховная Рада, музыка, парады, животные, женщины, фотоподборки, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, Путин, природа, традиции, город, тест-драйв, оккупация, бизнес, экология, заводы, США, Майдан, митинги, соревнования, церковь, Львів, Сергей Смоленцев, джаз, Динамо, полиция, милицияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдиний правильний шлях, вважають експерти. Самі залізничники натомість налаштовані скептично і не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці" в стані металобрухту. 23.10.2019



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