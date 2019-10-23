Сегодня по всей территории Украины будет тепло и солнечно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны сегодня классический осенний день. Будет сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +18…+22 градуса по Цельсию. На востоке Украины без осадков. На термометре +17…+20 градусов по Цельсию. Южным регионам напророчили яркое продолжение “бабьего лета”. Температура воздуха поднимется от +15 до +20 градусов по Цельсию.

В северной части страны сегодня тепло, сухо и солнечно. На улице +18…+20 градусов по Цельсию. В Центральной Украине 23 октября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +20 градусов по Цельсию.

В столице 23 октября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +16…+18 градусов по Цельсию.





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