Стоимость кардамона обусловлена сложностью сбора этой пряности. Выращивается кардамон на высоте 500-2000 метров над уровнем моря в местах с влажным тропическим климатом. Растет приправа при температуре не ниже 23-25 градусов по Цельсию. А чтобы кардамон давал семена, его нужно защищать от прямого солнечного света, высаживая исключительно в тени. Первый урожай кардамона собирают лишь спустя 3 года после высадки растения. Коробочки с семенами поштучно собирают вручную.

Кардамон доступен в продаже как в молотом виде, так и в стручках. Лучше только покупать немолотый кардамон — в нем сохраняется больше эфирных масел.

Как и многие другие специи, раньше кардамон применяли как лекарство, при чем универсальное. Блюда с кардамоном были доступны только самым богатым, а в 18 веке его стали выращивать большими объемами. Кардамон бывает нескольких видов, и не все его виды получили широкое распространение.

Полезные свойства кардамона

Кардамон – источник множества полезных веществ. Лишь одна щепотка этой пряности способна удовлетворить потребности организма в кальции, фосфоре, железе, магнии и цинке. Кардамон также содержит витамины В1, В2 и В3. Эта приправа – отличный антисептик и стимулятор пищеварительной системы. Кардамон также хорошо зарекомендовал себя в лечении простудных заболеваний и мочекаменных болезней.

Кардамон способен снизить тревожные состояния и неврозы. Масла кардамона в ароматерапии обладают успокаивающими свойствами. Масло семян кардамона добавляют в зубные пасты и ополаскиватели для профилактики болезней ротовой полости..

Однако, при гастритах и язвах эту приправу употреблять нельзя.

Кардамон в кулинарии

Кардамон входит в состав множества восточных смесей и приправ. В некоторых странах зерна кардамона добавляют в кофе, чтобы устранить агрессивное действие кофеина на сердце. При высоких температурах кардамон сохранят все свои полезные свойства, следовательно его часто применяют при готовке основных блюд и горячих закусок.

Кардамон используют в выпечке – для куличей, сладких пирогов, кексов и пряников. В азиатских странах кардамоном приправляют шашлык.

Кардамон — хороший консервант, следовательно он часто входит в состав маринадов, колбас, соусов и консерв. Кардамон широко используется для ароматизации крепких алкогольных напитков – ликеров и наливок.

Нередко кардамон добавляют в суп, блюда из риса, овощей, салаты, рагу.

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