Об этом сообщает Huff Post.

"Парламентарии поддержали соглашение Бориса Джонсона по Brexit, что является решающей победой для премьер-министра", - говорится в сообщении.

За документ проголосовали 329 депутатов, против - 299. Историческое голосование открывает путь Великобритании к выходу из ЕС до дня празднования Хэллоуина.

Сегодняшнее голосование - это первое основное препятствие, которое законопроект должен пройти на пути к принятию закона. Это - принципиальное согласие парламента на сделку, однако, парламентарии еще должны рассмотреть все поправки.

Председатель правительства Борис Джонсон предложил парламенту рассмотреть документ в течение трех дней и окончательно утвердить его в четверг, в противном случае он пообещал отозвать соглашение и объявить досрочные выборы.

Как сообщалось, 19 октября британские депутаты вместо одобрения сделки о Brexit проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода с ЕС.

Впоследствии Великобритания обратилась в Евросоюз с просьбой отсрочить выход с ЕС с 31 октября 2019 года до 31 января 2020 года. В связи с этим ЕС начал консультации с правительствами 27 стран-членов.

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