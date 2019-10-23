Раньше оливковое масло было для нас в диковинку – привычнее и дешевле использовать масло подсолнечника, которым богаты наши поля. Но сегодня оливковое масло занимает достойное место в нашем рационе и заняло главенствующую позицию, как более полезное и легкоусвояемое.

Оливковое масло богато витаминами, минералами, антиоксидантами и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 – они благоприятно сказываются на состоянии нашей кожи и волос, на работе иммунитета и самочувствии в целом.

Extra Virgin

Это масло самого высокого качества, его еще называют «жидким золотом». В масле этой категории много питательных веществ, и стоит оно намного дороже остальных видов – для 1 литра этого масла нужно 4 кг отборных оливок наивысшего качества.

Технология изготовления этого масла позволяет максимально оставить все витамины в продукте: очищенные оливки помещают под пресс и собирают масло, не используя при этом никаких дополнительных добавок.

Использовать масло Extra Virgin можно для заправки овощных салатов, соусов, маринадов, гренок, брускетт и сэндвичей, рыбы и морепродуктов. На вкус масло немного горьковато, но это уже дело привычки. Extra Virgin ни в коем случае нельзя нагревать, так как смысл его высокой цены и отменного качества сходит на нет.

Очищенное оливковое масло

Это масло первого отжима, которое после процесса отжима подвергается еще очистке (рафинации). Его смешивают с маслом Extra Virgin – и получается масло разного качества, в зависимости от пропорции первого и второго – обычно это почти 90% рафинированного и около 10% Extra Virgin.

По вкусу очищенное оливковое масло не такое оригинальное, но по содержанию в нем полезных веществ вполне на высоком уровне. Оно дешевле Extra Virgin, а потому очень популярно, к тому же на кухне рафинированное масло универсально. Масло используют как для приготовления салатов, так и для жарки или выпечки.

Жмыховое оливковое масло

Это следующее в градации оливковых масел по качеству – масло второго отжима. Его получают после прессования уже ранее прессованных оливок, добавляя растворители и термическую обработку. На выходе такое масло разбавляют Extra Virgin, чтобы отрегулировать кислотность и выровнять вкус – элитного масла тут будет до 20%. Безусловно, это масло практически не содержит витаминов и минералов, но доступно по цене и подходит для готовки при высокой температуре.

Еще несколько советов, как выбрать оливковое масло:

- Выбирай правильную упаковку – бутылка с оливковым маслом должна быть затемненная, в светлой таре масло портится.

- Оцени цвет и прозрачность масла. Проверить это можно уже дома, но если оттенок масла тебе не понравился, в следующий раз отдай предпочтение другой торговой марке.

- Обращай внимание на дату изготовления – со дня изготовления масло хранится полтора года, по истечению этого срока полезность этого масла сводится на нет.

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