Кабинет министров изменил процент платежа в формуле назначения субсидий с 15% до 20%. Однако данное изменение вступит в действие только с 1 мая 2020 года и не коснется текущего отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

При этом в ведомстве уточнили, что субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены. В бюджете на 2020 год министерство заложило на это 47 628,6 млн грн, чего будет вполне довольно для помощи в оплате коммуналки тем, кто в ней нуждается.

Кроме того, соответствующее решение Кабмина не изменило принципа расчета субсидий, который заключается в том, что чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии.

Этот шаг направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий, — отметили в министерстве.

В ведомстве заявили, что изменение процента будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится, а освободившиеся средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума.

Напомним, в воскресенье 20 октября Кабинет Министров Украины принял Постановление об упрощении условий назначения субсидий. Упрощение коснулось трех категорий граждан – пенсионеров, военнослужащих и детских домов семейного типа.

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