Об этом в среду, 23 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Йенс Столтенберг напомнил, что в этом месяце Североатлантический совет НАТО посетит Одессу и Киев.

"Один из мотивов этого визита - он состоится для того, чтобы лучше понимать (ситуацию в Украине), получить информацию из первых рук от правительства и президента Зеленского. Мы хотим обменяться мнениями о том, как НАТО может поддержать Украину и мирные усилия", - заявил генсек.

Йенс Столтенберг также заявил, что в НАТО есть консенсус относительно действий украинской власти по решению проблемы российской агрессии в Донбассе.

"Мы полностью поддерживаем усилия, направленные на политическое урегулирование путем выполнения Минских договоренностей, и мы уже увидели определенный прогресс, включая обмен заключенными", - заявил он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что этот вопрос – не единственный, которому будет посвящен визит в Украину.

Как отметил Столтенберг, визит также будет посвящен продолжительным усилиям НАТО по оказанию помощи Украине в процессе реформ, модернизации Вооруженных сил и борьбе с коррупцией. Кроме того, сказал Столтенберг, в Альянсе хотят обеспечить способность Украины к "современным методам командования и управления, киберзащите, реформированию своих Вооруженных сил".

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