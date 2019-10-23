 Кабмин больше не будет печатать законы в Урядовом курьере - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Кабмин больше не будет печатать законы в Урядовом курьере
23.10.2019 17:57
Кабинет министров Украины намерен отменить обязательную публикацию законов и других нормативных актов в газете Урядовый курьер.

golos_ukrainy_new Об этом сообщает пресс-служба правительства. "Документы Кабинета министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную раду", - говорится в сообщении. В правительстве эту инициативу объяснили тем, что на печать и распространение газеты нецелесообразно тратятся значительные ресурсы, в то время как законы дублируются на сайтах органов исполнительной власти.

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