Кабинет министров Украины намерен отменить обязательную публикацию законов и других нормативных актов в газете Урядовый курьер. Об этом сообщает пресс-служба правительства. "Документы Кабинета министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную раду", - говорится в сообщении. В правительстве эту инициативу объяснили тем, что на печать и распространение газеты нецелесообразно тратятся значительные ресурсы, в то время как законы дублируются на сайтах органов исполнительной власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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