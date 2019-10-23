Об этом в Facebook сообщил глава компании Евгений Кравцов.

"Пока в экспериментальном режиме, будет курсировать с 27 октября. Отправляться экспресс будет из Международного аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи", - написал Кравцов.

По его словам, спрос есть, так как ориентировочно с часу до двух ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до 10 рейсов.

Со станции Борисполь-аэропорт экспресс будет отправляться в 2:47, а приход на станцию Киев - Пассажирский - в 3:28.

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