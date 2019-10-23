 Укрзализныця запускает дополнительный ночной поезд в Борисполь - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Укрзализныця запускает дополнительный ночной поезд в Борисполь
23.10.2019 18:34
С 27 октября Укрзализныця запускает дополнительный ночной рейс в аэропорт Борисполь.

aeroexpress_newww

Об этом в Facebook сообщил глава компании Евгений Кравцов.

"Пока в экспериментальном режиме, будет курсировать с 27 октября. Отправляться экспресс будет из Международного аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи", - написал Кравцов.

По его словам, спрос есть, так как ориентировочно с часу до двух ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до 10 рейсов.

Со станции Борисполь-аэропорт экспресс будет отправляться в 2:47, а приход на станцию Киев - Пассажирский - в 3:28.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->