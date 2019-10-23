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В Одессе спустили на воду катера класса Island, которые США передали Украине
23.10.2019 19:29
В Одессе спустили на воду катера класса Island, которые США передали Украине RSS PDA Mobile Facebook
 
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    23.10.2019   Одеса, Україна   ВМС ЗС України 115 Метки:  ВМС, Одесса, испытания, катера, Island.

    В Одессе спустили на воду катера класса Island, которые США передали Украине

    В Одессе сегодня спустили на воду два катера Военно-Морских сил ВСУ класса Island, которые США передали Украине в порядке военной помощи. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВСУ. «23 октября к военному причалу Практической гавани пришвартовались катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», - сказано в сообщении.

    Как отмечается, прибыв на борту грузового корабля Ocean Freedom из города Балтимор штата Мэриленд (США) два патрульных катера под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начинают этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки.
    В частности, «Славянск» и «Старобельск» пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых катера будут включены в состав украинских ВМС. Акцентируется, что укомплектование боевыми единицами такого класса является поэтапным наращиванием боевых возможностей ВМС.

    «Такое решение является наиболее реалистичным с точки зрения баланса эффективности-стоимости. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям», - заявили в пресс-центре.

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