В Одессе спустили на воду катера класса Island, которые США передали Украине

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В Одессе сегодня спустили на воду два катера Военно-Морских сил ВСУ класса Island, которые США передали Украине в порядке военной помощи. Об этом сообщил пресс-центр командования ВМС ВСУ. «23 октября к военному причалу Практической гавани пришвартовались катера Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», - сказано в сообщении.

Как отмечается, прибыв на борту грузового корабля Ocean Freedom из города Балтимор штата Мэриленд (США) два патрульных катера под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начинают этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки.

В частности, «Славянск» и «Старобельск» пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых катера будут включены в состав украинских ВМС. Акцентируется, что укомплектование боевыми единицами такого класса является поэтапным наращиванием боевых возможностей ВМС.

«Такое решение является наиболее реалистичным с точки зрения баланса эффективности-стоимости. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям», - заявили в пресс-центре.