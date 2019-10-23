Місячний пейзаж: депутати Верховної Ради відвідали сарненські бурштинові клондайки

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Сьогодні нардепи спільно з головою Рівненської ОДА Віталієм Ковалем вивчали ситуацію на місцях легального і нелегального видобутку бурштину. Зокрема, побували в урочищах Гальбин, Підстанція та інших, що розташовані у межах Сарненського району. Члени спеціальної робочої групи парламенту поспілкувалася зі старателями, лісівниками, місцевими мешканцями і владою. За словами Віталія Коваля, саме вони мали б допомогти парламентарям напрацювати законопроєкт, який допоможе легалізувати видобуток бурштину з урахуванням інтересів простих людей. Таким чином вдасться створити нові робочі місця, поповнити бюджет області та захистити екологію краю, переконаний очільник ОДА. Нагадаємо, що президент закликав нардепів прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину до 1 грудня цього року. Фоторепортажи Популярные теги люди, Александр Зубко, самолеты, джаз, уикенд, мода, Порошенко, Карпаты, туризм, НАТО, церковь, катастрофы, бизнес, беспорядки, город, марш, живопись, праздники, Киев, США, война, стихийные бедствия, Львов, #Євромайдан, Дмитрий Дятлов, спорт, фотоконкурсы, фотография, экология, Майдан, ВСУ, солдат, общество, путешествия, архитектура, Львів, искусство, Россия, оккупация, Шахтер, фотопроект, вера, портрет, ВМС, митинги, дизайн, автомобили, полиция, Путин, заводы, фотографы, протесты, транспорт, авиация, Донбасс, ЗСУ, зима, Саакашвили, столкновения, политика, парады, досуг, Одесса, военная техника, тест-драйв, учения, технологии, юмор, концерты, культура, Сергей Смоленцев, аннексия Крыма, Нацгвардия, природа, милиция, женщины, история, животные, Верховная Рада, акции, дети, соревнования, АТО, корабли, политики, Динамо, депутаты, фотоподборки, цирк, выставки, пейзажи, мир, музыка, фестивали, знаменитости, традиции, выборы, футбол, суд, кошки Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец люди, Александр Зубко, самолеты, джаз, уикенд, мода, Порошенко, Карпаты, туризм, НАТО, церковь, катастрофы, бизнес, беспорядки, город, марш, живопись, праздники, Киев, США, война, стихийные бедствия, Львов, #Євромайдан, Дмитрий Дятлов, спорт, фотоконкурсы, фотография, экология, Майдан, ВСУ, солдат, общество, путешествия, архитектура, Львів, искусство, Россия, оккупация, Шахтер, фотопроект, вера, портрет, ВМС, митинги, дизайн, автомобили, полиция, Путин, заводы, фотографы, протесты, транспорт, авиация, Донбасс, ЗСУ, зима, Саакашвили, столкновения, политика, парады, досуг, Одесса, военная техника, тест-драйв, учения, технологии, юмор, концерты, культура, Сергей Смоленцев, аннексия Крыма, Нацгвардия, природа, милиция, женщины, история, животные, Верховная Рада, акции, дети, соревнования, АТО, корабли, политики, Динамо, депутаты, фотоподборки, цирк, выставки, пейзажи, мир, музыка, фестивали, знаменитости, традиции, выборы, футбол, суд, кошкиЛеонид Швец Гении экономики – бездарности политики, или Гори все огнем Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 0362.ua, radiotrek.rv.ua Рівненська обл., Украна 23.10.2019



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