Місячний пейзаж: депутати Верховної Ради відвідали сарненські бурштинові клондайки
23.10.2019 19:47
Місячний пейзаж: депутати Верховної Ради відвідали сарненські бурштинові клондайки
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Місячний пейзаж: депутати Верховної Ради відвідали сарненські бурштинові клондайки
Землі Сарненського району, що на Рівненщині перетворились на справжню поверхню Марса чи Місяця. Причиною знищених на сотні роки грунтів та лісів, є незмінний, нелегальний видобуток бурштину. Сьогодні нардепи спільно з головою Рівненської ОДА Віталієм Ковалем вивчали ситуацію на місцях легального і нелегального видобутку бурштину. Зокрема, побували в урочищах Гальбин, Підстанція та інших, що розташовані у межах Сарненського району. Члени спеціальної робочої групи парламенту поспілкувалася зі старателями, лісівниками, місцевими мешканцями і владою. За словами Віталія Коваля, саме вони мали б допомогти парламентарям напрацювати законопроєкт, який допоможе легалізувати видобуток бурштину з урахуванням інтересів простих людей. Таким чином вдасться створити нові робочі місця, поповнити бюджет області та захистити екологію краю, переконаний очільник ОДА. Нагадаємо, що президент закликав нардепів прийняти закон про легалізацію видобутку бурштину до 1 грудня цього року.