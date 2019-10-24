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|Синоптики предупреждают украинцев о сильном тумане
|24.10.2019 06:59
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"24 октября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 24-25 октября в западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Одесской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.