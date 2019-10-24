Об этом сообщают в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

"Уже продолжительное время преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы довольно теплые, а приземный слой холодный - вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным ЦГО им.Срезневского за 21 октября превышений разовых концентраций СО ни на одном из стационарных постов системы мониторинга не было.

"Однако показатели среднесуточных концентраций ЦГО им.Срезневского зафиксировали превышение среднесуточных концентраций СО на Демеевской площади - 3,5 мг/куб. м (при ПДК 3 мг/куб. м.) Это связано с активным трафиком автомобилей на локации. Также были зафиксированы превышения среднесуточных концентраций формальдегида", - добавили в КГГА.

Кроме того, отмечается, что сейчас в частных секторах массово сжигают листья.

В КГГА напомнили, что во время сгорания одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Дым даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально.

Как сообщал Укринформ, некоторые ресурсы распространили информацию, что в последние дни воздух в Киеве сильно загрязнен. Так, по данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигает 161 при норме от нуля до 50.

В свою очередь, эксперты объяснили, что осенние погодные условия - туманы, наличие приземных инверсий, когда при земле образуется задерживающий слой воздуха, могут помогать накоплению загрязняющих веществ. Также к загрязнению приводит сжигание травы и возгорание торфяников.

В то же время, как подчеркнул председатель ГСЧС Николай Чечеткин, по данным метеонаблюдений, существенного загрязнения воздуха в Украине не зафиксировано.

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