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|В Киеве усиливают безопасность в школах: вход - только по документу
|24.10.2019 08:49
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Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает сайт городской власти.
"Правила доступа на территорию школ должны быть едиными для всех. Предъявлять документ, удостоверяющий личность, и фиксировать вход и выход посторонних людей - это не прихоть, а требование времени", - сказал он.
Он также добавил, что местная власть привлекла к охране школ «Муниципальную охрану». Как результат, там, где такая система безопасности работает в течение 2019 года, отсутствуют какие-либо провокационные ситуации или чрезвычайные происшествия
«Безопасность наших детей - это самое главное, и для этого доступ на территорию школ посторонних лиц надо максимально ограничить, а доступ родителей сделать системным, четким и максимально организованным. Именно следовательно обращаюсь к родителям: вы должны понимать, чтобы минимизировать риски, уважайте правила. Школа вашим детям не враг, и с вами у нас общая цель - сделать присутствие детей в школах безопасным», - отметил Мондриевский.
По словам заместителя КГГА, в городе прилагают максимум усилий, чтобы лучший опыт по безопасности детей был использован во всех учебных заведениях столицы.