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|Пенсионерам из ОРДЛО задолжали более 33 миллиардов - Денисова
|24.10.2019 10:03
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Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"На 01.09.2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8 096 623,4 тыс. грн, что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины", - написала она.
По словам Денисовой, в среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн на человека, а общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые состояли на учете в органах Фонда на территориях, на сегодняшний день временно оккупированных, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд грн.