Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В четверг, 24 октября, в Украине переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, в Карпатах 0-5° тепла, днем ​​15-20°, на Закарпатье и Прикарпатье 21-26°", - говорится в сообщении.

25-26 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туманы. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°; днем 14-19°, 25 октября на крайнем западе до 24°.

27-28 октября без осадков, лишь днем ​​28 октября в западных и северных областях кое-где небольшой дождь. Температура ночью 4-10° тепла; днем 14-19 °, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°, 28 октября в западных и северных областях 8-14°.

В Киеве и области 24 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в столице 8-10° тепла, по области 5-10°, днем ​​в Киеве 17-19°, по области 15-20°.

25-26 октября погода существенно не изменится.

27-28 октября без осадков, лишь днем ​​28 октября кое-где небольшой дождь. Температура ночью 4-9° тепла; днем 27 октября 14-19°, 28 октября 9-14°.

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