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На Рождество украинцы будут отдыхать четыре дня подряд
24.10.2019 11:18
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году, которым сделал 6 января выходным днем.

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Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января. Это суть решения, которое мы приняли", - сказал Гончарук.

Как известно, 7 января украинские христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.

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