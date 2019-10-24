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|На Рождество украинцы будут отдыхать четыре дня подряд
|24.10.2019 11:18
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Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.
"6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января. Это суть решения, которое мы приняли", - сказал Гончарук.
Как известно, 7 января украинские христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.