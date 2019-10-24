Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году, которым сделал 6 января выходным днем. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа. "6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января. Это суть решения, которое мы приняли", - сказал Гончарук. Как известно, 7 января украинские христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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