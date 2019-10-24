Об этом на брифинге сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Около 150 тысяч домохозяйств, на которых повлияет соответствующее корректирование формулы с мая следующего года. Часть этих домохозяйств получат увеличение процента платежа. Например, если такое домохозяйство при доходе в 5 тыс. грн на человека платило 20,5% (обязательного платежа за коммунальные услуги - ред.), то они будут платить 26%. Если мы говорим о домохозяйстве, которое получало доходы на уровне 1600 грн на человека, то в текущем режиме они платят 6,5%, что составляет 103 грн. После изменений они будут платить 8,5%, что составит аж 138 грн. Те домохозяйства, которые имеют меньше доходов, более защищены", - сказал Музыченко.

По его словам, так называемое увеличение обязательного платежа при получении субсидии коснется только 4% получателей субсидий. Остальные категории получателей, которые имеют доход на уровне прожиточного минимума, а таких 90%, не почувствуют изменений.

"Основную критику либо основное недоразумение, которое мы сейчас видим в СМИ, вызвало изменение, которое вводится с мая 2020 года - пересмотр формулы, по которой будет осуществляться расчет жилищной субсидии. ... Сегодня подавляющее большинство получателей субсидий - это граждане, имеющие, условно говоря, доходы до 3 тыс. грн, что составляет чуть менее чем, два прожиточных минимума, на человека. Это действительно 90% получателей субсидий", - подчеркнул правительственный чиновник.

По его словам, в прошлый отопительный период средний процент платежа для таких граждан составлял менее 10%.

"То есть при базовом соотношении, которое действует на сегодняшний день в формуле, это когда при доходе в два прожиточных минимума домохозяйство платит 15%, в среднем в программе наши семьи уплачивают менее 10%. Я хочу обратить внимание на то, что средний процент обязательного платежа в 16% имели граждане с доходом более 2,5 прожиточных минимума на каждого человека в домохозяйстве, жилищную субсидию в этом случае получали только 4% получателей. Поэтому, когда мы видим информацию в СМИ о том, что миллион домохозяйств будут лишены права на субсидию и так далее, то мы четко можем сказать, что повлияет соответствующее решение только на эту категорию населения", - объяснил Музыченко.

В общей сложности, отметил он, на следующий год в проект бюджета на Программу субсидий заложено 47,6 млрд грн, что сопоставимо с суммой на эти цели на 2019 год.

Кроме того, по данным Минсоцполитики в текущем отопительном периоде право на субсидию получат около 4 млн домохозяйств, что соответствует показателям прошлого отопительного периода.

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