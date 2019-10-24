Об этом Епифаний написал в Facebook.

"Только что была встреча с государственным секретарем США Майклом Помпео, во время которой выразил благодарность за многолетнюю солидарность и надежную двухпартийную поддержку США, что является очень важным для укрепления независимости Украины. Также проинформировал госсекретаря США о вызовах, которые стоят перед Православной Церковью Украины, в частности, о позорной ситуации со свободой религии и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крыма", - отметил митрополит.

По его словам, Помпео подчеркнул, что США защищали и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность молиться согласно своему выбору.

"Поэтому имеем надежду, что Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в деле защиты религиозной свободы, противодействия российской агрессии и возвращение всех украинских заложников домой", - написал Епифаний.

Как сообщал Укринформ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сейчас находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

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