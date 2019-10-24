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Премье-министр спрогнозировал курс гривни на следующий год
24.10.2019 12:13
По оптимистичным прогнозам макроэкономики средний курс в следующем году может быть 24,8 гривни за доллар.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время пресс-брифинга.

"Средний курс на 2020 год, который мы закладываем в консервативном прогнозе, - 27 гривен за доллар. В оптимистическом, если экономика будет быстрее расти, то мы закладываем курс 24,8 гривны за доллар ", заявил Гончарук.

Сообщается, что правительство возьмет за основу консервативный прогноз развития экономики. По данным этого прогноза будет запланирован проект бюджета на 2020 год ко второму чтению в парламенте.

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