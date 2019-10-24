Поо этом говорится в сообщении Минобороны.

"Информация о намерениях Министерства обороны Украины отменить постановление Правительства от 25 февраля 2015 № 345 "Об утверждении Порядка поставки вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов во время особого периода, введение чрезвычайного положения, проведение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии и в период проведения антитеррористической операции "не соответствует действительности", говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью формирования общего видения указанного процесса проводятся совещания и встречи с привлечением представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса - как частного, так и государственного сектора.

В министерстве отметили, что заинтересованы в инновациях и скорейшем внедрении новых технологий и рассчитывают на поддержку отечественных разработчиков и производителей.

В Минобороны сообщили, что разговоры ведутся в экспертной среде.

В постановлении Кабмина, в частности, говорится о порядке, который определяет особенности механизма поставки (в том числе принятие на вооружение (снабжение) в условиях особого периода, чрезвычайного положения и в период проведения антитеррористической операции (далее - особый период) вооружения, военной и специальной техники (далее - военная техника), которые разработаны предприятиями Украины по государственному оборонному заказу, за собственные средства таких предприятий или средства иностранного государства, а также военной техники иностранного производства.

После окончания условий особого периода государственным заказчиком принимается решение о снятии с эксплуатации военной техники, которая была допущена к эксплуатации на особый период, или принятия ее на вооружение (снабжение) в установленном порядке.

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