Не так давно мы уже рассказывали как по-хэллоуински подать вполне обычные блюда, а теперь - делимся рецептами, идеально подходящими к этому празднику.

Паучьи фаршированные яйца

Нужно взять 3 яйца, 1 луковицу, 20 грамм сливочного масла, 6 черных маслин, столовую ложку майонеза, черный перец и соль по вкусу.

Порежьте лук кубиками и обжарьте до золотистого цвета на сливочном масле. Отварите яйца, разрежьте пополам. Достаньте вареный желток, разомните его с майонезом, солью и перцем, смешайте с луком и нафаршируйте половинки белков. Маслины порежьте пополам, одну половинку выкладывайте на яйцо, вторую разрежьте на полосочки и разложите вокруг первой половинки – получится паучок, не самый страшный, но очень к месту!

Сосиска в тесте в виде мумии

Возьмите упаковку слоеного теста (полкило), 15 сосисок, 2 столовые ложки кетчупа, гвоздику для декора.

Разморозьте тесто и раскатайте, порежьте его на полосочки шириной в 1 см. Каждую сосиску обмотайте тестом по спирали, выложите на противень, гвоздикой сделайте «глазки». Выпекайте в течение получаса до готовности.

Тыквенные палочки для пуганных

Если друзья не хотят есть пауков, предложите им эту сезонную закуску. Понадобится 500 грамм тыквы, 3 столовые ложки тыквенного масла (или оливкового), 3 столовые ложки тыквенных семечек, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Очистите тыкву и нарежьте мякоть брусочками около 5 см длиной. Выложите палочки на противень и выпекайте в течение 20 минут. Готовые палочки выложите в миску и равномерно сбрызните маслом, посолите, поперчите по вкусу, выдавите чеснок и посыпьте семечками. Снова верните на противень и в духовку на сильный огонь. Палочки будут готовы через 20 минут.

Песочное печенье «Пальцы вампира»

Подготовьте 150 грамм сливочного масла, 150 грамм сахара, 350 грамм муки, миндальные орехи, 50 грамм варенья красного цвета (повидло), треть чайной ложки соли.

Взбейте сливочное масло с сахаром, яйцом и белком одного яйца. Добавьте соль и муку, вымесите тесто и уберите его в холодильник на 30 минут. Достаньте тесто и разделите его на одинаковые кусочки, из который сформируйте колбаски, толщиной с палец, придайте им форму и ножиком обозначьте фаланги. Выложите на противень, из миндальных орешков сделайте «ногти», обмакнув в желток, прикрепите к тесту. Выпекайте при 180 градусах 20 минут. Остывшее печенье полейте красным джемом, имитируя потеки крови.

Шоколадный мусс с червяками

Возьмите 3 яйца, 300 грамм шоколада, 400 мл сливок жирностью от 33%, 150 грамм сахарной пудры, какао и желейные червяки для украшения.

Растопите шоколад на водяной бане, остудтите. Отдельно взбейте яйца с сахарной пудрой. Отдельно взбейте сливки до крепкой пены. Соедините сливки с яйцами, постепенно добавьте шоколад, постоянно помешивая. Разложите мусс по стаканам и поставьте в холодильник на 3 часа. Перед подачей притрусите какао и положите червяков. Куриные яйца можно заменить перепелиными.

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