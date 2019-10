Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина с ссылкой на комментарий премьера Алексея Гончарука Согласно данным Всемирного банка, положительные изменения имели 6 показателей из 10 индикаторов, которые учитываются при составлении рейтинга. Наибольший прогресс был продемонстрирован по компоненте "защита миноритарных акционеров" +27 пунктов и компоненте "получение разрешения на строительство" +10 пунктов. Кроме этого, положительные сдвиги произошли по таким индикаторам рейтинга: подключение к электросетям, международная торговля, регистрация имущества, доступ к кредитам. "Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. Однако это только начало и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", – отметил Гончарук. Рейтинг Doing Business состоит ежегодно Всемирным банком. В нем оценивается инвестиционная привлекательность 190 стран мира. Отчет формируется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 основным индикаторам. Индекс легкости ведения бизнеса является одним из решающих маркеров для бизнеса при принятии решений об инвестициях в ту или иную страну. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



