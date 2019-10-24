Верховная Рада Украины планирует принять законы, которые будут регулировать криптоактивы, а также деятельность, которая с ними связана в пределах Украины, пишет bigmir.net

Об этом написал представитель депутатского объединения “Blockchain4Ukraine” Алексей Жмеренецкий (от “Слуги народа”) в Facebook.

Раньше Кабмин уже сообщал, что майнинг криптовалюты будет легализован в течение 2-3 лет.

Сейчас депутаты планируют внести изменения в Налоговый кодекс, официально разрешив использование терминов “майнинг”, “виртуальный актив”, “криптоактив” и других.

Также депутаты планируют внести изменения в законы о противодействии отмыванию средств, где учтут криптовалютную деятельность.

“В нашей работе по блокчейнизации страны сегодня нет соперников, есть только объединение людей, представителей законодательных и исполнительных органов власти, юридических компаний, ключевых игроков криптовалютного бизнеса , которые наконец договорились”, - написал Жмеренецкий.

Чиновник уверен, что Комитет по вопросам цифровой трансформации и Blockchain4Ukraine обеспечат законодательную базу, Министерство цифровой трансформации воплотит законы в жизнь.

“Через две недели 50 народных депутатов Украины внесут эти законопроекты в ВРУ, и вместе с Кабинетом министров мы предложим Президенту Владимиру Зеленскому определить их как неотложные для быстрого рассмотрения, ведь это громадный потенциал экономического роста, который составит миллиарды долларов. То есть до Нового года мы запустим новую эпоху блокчейн-экономики в Украине”, - акцентировал Жмеренецкий.

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