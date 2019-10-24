Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

"За 9 месяцев этого года поступления туристического сбора в бюджет области составляет 14,1 млн грн... Это на 4,6 млн грн или 48% больше, чем за 9 месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОГА, это самый высокий процент роста сбора за последние 4 года.

Больше только поступление выросли во Львове - на 2 млн гривень, Трускавце - на 1,3 млн гривень и Бориславе - на 0,3 млн гривень.

В департаменте финансов обладминистрации сообщили, что ранее размер турсбора составлял от 0,5 до 1% от общей стоимости проживания туристов, теперь - до 0,5% минимальной зарплаты для отечественных туристов и до 5% МЗП - для иностранцев за каждый день проживания.

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