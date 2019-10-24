Поліграф так поліграф. Чому посварились «слуги народу»?
24.10.2019 14:05
24 октября
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Найпопулярніший мажоритарник Антон Яценко, якого на виборах підтримали майже 70% виборців округу, спричинив скандал у найпопулярнішій партії «Слуги народу». Що таке авторизовані електронні майданчики, як за їх допомогою зароблять гроші «з повітря», та чому у податковому комітеті не можуть домовитись щодо їх заборони?