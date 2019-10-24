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ГОЛОС в уряді Гончарука
24.10.2019 14:43
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    24.10.2019 156 Метки:  политика, Кабмин, Верховная Рада, депутаты, Вакарчук, Голос.

    24 октября

    Партія Голос не увійшла в коаліцію зі слугою народу. Не отримала міністерських крісел. І за склад уряду на чолі з Олексієм Гончаруком - не голосувала. Проте, мінімум шестеро людей з Голосу зараз працюють в кабміні Гончарука. Переважно на посадах заступників міністрів.

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