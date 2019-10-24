24 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: На Львовщине похвалились рекордным ростом поступлений от турсбора • Нардепы предлагают легализировать блокчейн и криптовалюты в Украине • ТОП-5 крутых угощений на Хэллоуин • Минобороны уверяет, что не собирается отменять упрощенный порядок поставки оружия ВСУ • Епифаний встретился в США с Помпео • На Рождество украинцы будут отдыхать четыре дня подряд • В Минсоцполитики объяснили, как будут начислять субсидии в 2020 годувсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Кабмин, Верховная Рада, депутаты, Вакарчук, Голос. 24 октября 156политика, Кабмин, Верховная Рада, депутаты, Вакарчук, Голос. Партія Голос не увійшла в коаліцію зі слугою народу. Не отримала міністерських крісел. І за склад уряду на чолі з Олексієм Гончаруком - не голосувала. Проте, мінімум шестеро людей з Голосу зараз працюють в кабміні Гончарука. Переважно на посадах заступників міністрів. Фоторепортажи Популярные теги Путин, фотопроект, учения, цирк, живопись, зима, катастрофы, стихийные бедствия, тест-драйв, церковь, музыка, протесты, вера, транспорт, самолеты, АТО, Россия, мир, бизнес, политики, архитектура, дизайн, аннексия Крыма, уикенд, оккупация, фотографы, Александр Зубко, юмор, Порошенко, ВМС, мода, женщины, общество, Львов, суд, спорт, война, город, Саакашвили, люди, Карпаты, традиции, животные, Динамо, Верховная Рада, США, митинги, Донбасс, знаменитости, культура, история, праздники, депутаты, кошки, военная техника, парады, заводы, корабли, Шахтер, дети, Майдан, политика, пейзажи, портрет, автомобили, Одесса, футбол, ЗСУ, выборы, выставки, искусство, туризм, путешествия, столкновения, экология, НАТО, Львів, марш, досуг, Нацгвардия, технологии, милиция, полиция, #Євромайдан, Киев, фотография, соревнования, авиация, фотоконкурсы, природа, джаз, беспорядки, акции, Сергей Смоленцев, фестивали, фотоподборки, концерты, ВСУ, Дмитрий Дятлов, солдат Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Путин, фотопроект, учения, цирк, живопись, зима, катастрофы, стихийные бедствия, тест-драйв, церковь, музыка, протесты, вера, транспорт, самолеты, АТО, Россия, мир, бизнес, политики, архитектура, дизайн, аннексия Крыма, уикенд, оккупация, фотографы, Александр Зубко, юмор, Порошенко, ВМС, мода, женщины, общество, Львов, суд, спорт, война, город, Саакашвили, люди, Карпаты, традиции, животные, Динамо, Верховная Рада, США, митинги, Донбасс, знаменитости, культура, история, праздники, депутаты, кошки, военная техника, парады, заводы, корабли, Шахтер, дети, Майдан, политика, пейзажи, портрет, автомобили, Одесса, футбол, ЗСУ, выборы, выставки, искусство, туризм, путешествия, столкновения, экология, НАТО, Львів, марш, досуг, Нацгвардия, технологии, милиция, полиция, #Євромайдан, Киев, фотография, соревнования, авиация, фотоконкурсы, природа, джаз, беспорядки, акции, Сергей Смоленцев, фестивали, фотоподборки, концерты, ВСУ, Дмитрий Дятлов, солдатВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Партія Голос не увійшла в коаліцію зі слугою народу. Не отримала міністерських крісел. І за склад уряду на чолі з Олексієм Гончаруком - не голосувала. Проте, мінімум шестеро людей з Голосу зараз працюють в кабміні Гончарука. Переважно на посадах заступників міністрів. 24.10.2019



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