Российская пенитенциарная система мало поменялась со временем сталинского ГУЛАГА. Такое мнение высказал прежний украинский политзаключенный, а ныне общественный деятель Олег Сенцов в интервью “НВ“.

“Российская тюрьма - это карикатура российского общества. Со времен ГУЛАГа подходы мало изменились. Сейчас меньше бьют, меньше убивают, сейчас лучше кормят, не всех заставляют рубить лес. Но подход к тебе как к скотине остается. Когда ты спускаешься на низы, ты никто“, - отметил Сенцов.

Бывший арестант Кремля также описал портрет типичного российского заключенного:

“Это парень 25 лет, сидящий за наркотики. Где‑то курил с друзьями, его там хлопнули, дали семь-восемь лет как будто за продажу. Есть и мужики, которые просто по пьянке соседа ножом пырнули. Настоящие преступники сидят в других тюрьмах, а это обыкновенный народ“, - говорит Сенцов.

По его словам, россияне довольно пассивны в своем отношении к власти и настоящих путинистов довольно мало:

“Кто‑то из них там любит Путина агрессивно, но это небольшой процент на самом деле. Кто‑то также активно его ненавидит, даже в тюрьме открыто об этом говорят. Большинство пассивно, им все равно. Но из‑за того, что они пять лет смотрят телевизор и пять лет их заставляют видеть украинцев-врагов, это давление проявляется, - объяснил Сенцов. Дескать, бандеровец-террорист вон сидит. Особенно их злило, что я по национальности русский и против России пошел. Предатель“, - вспоминает Сенцов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира