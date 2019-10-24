Годовой доход среднестатистического украинца 8 раз меньше, чем у европейца. Международная компания GfK провела исследование Purchasing Power Europe 2019. Аналитики проанализировали покупательную способность в 42 странах Европы. Согласно результатам, среднегодовой доход украинца составляет 1830 евро, а европейца – 14 739 евро. Доходы наших граждан оказались в 8 раз меньше. Первое место в рейтинге заняли жители Лихтенштейн (67 550 евро), второе – швейцарцы (42 067 евро), а третье – граждане Люксембург с доходом в 35 096 евро. В тройке последних Косово, Молдова и Украина Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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