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Украинцев назвали самыми бедными в Европе
24.10.2019 16:15
Годовой доход среднестатистического украинца 8 раз меньше, чем у европейца.

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Международная компания GfK провела исследование Purchasing Power Europe 2019. Аналитики проанализировали покупательную способность в 42 странах Европы.

Согласно результатам, среднегодовой доход украинца составляет 1830 евро, а европейца – 14 739 евро. Доходы наших граждан оказались в 8 раз меньше.

Первое место в рейтинге заняли жители Лихтенштейн (67 550 евро), второе – швейцарцы (42 067 евро), а третье – граждане Люксембург с доходом в 35 096 евро.

В тройке последних Косово, Молдова и Украина

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