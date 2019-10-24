Вот 7 самых популярных видов соли:

1. Каменная соль. Это соль, которую добывают в соляных шахтах. Она является одной из самых популярных, и в нашем понимании это немного сероватая или желтоватая соль из Артёмовского месторождения. У нас она самая дешевая и очень популярна. Но, на самом деле, когда в такой соли много примесей, ей часто дают другое название, и она имеет довольно высокую цену. Например, черная гималайская соль.

2. Поваренная соль. Она также является одной из самых популярных, и дешевых. Поваренная соль является максимально очищенной от всевозможных примесей и ее вкус насыщенно солёный. Считается, что такая соль не самая полезная в сравнении с другими.

3. Йодированная соль. С помощью иодида или иодата калия обычная каменная или морская соль становится йодированной. Употребление йодированной соли способствует нормальной работе щитовидной железы, а значит, выработке гормона тироксина и трийодтиронина.

4. Кошерная соль. Это обычная поваренная соль с гранулами крупных размеров, полученная особым способом ее выпаривания. Кошерная соль получила свое название по причине использования ее для избавления от крови на кошерном мясе путём натирания. Она не имеет особого вкуса, но ее никогда не йодируют.

5. Соль экстра. Она очень удобна в использовании и имеет чистый соленый вкус. Но белоснежный цвет – это результат химического отбеливания, а чтобы она не сбивалась в камень, в нее добавляют специальные вещества, которые тоже не несут пользу для организма. Таким образом, это самый вредный вид соли.

6. Морская соль. Настоящая морская соль очень полезна для человеческого организма и помимо хлорида натрия в ней содержится 84 микроэлемента из таблицы Менделеева. Но, к сожалению, купить настоящую полезную морскую соль в магазине невозможно: процесс ее изготовления преследует только прибыль.

7. Черная соль (или четверговая соль). Ее изготавливали наши предки, перемешивая обычную соль с ржаной мукой, травами и другими ингредиентами, после чего обжигали в печи. Такая соль удивительно полезна для организма: она почти не удерживает воду, способствует выведению токсинов и содержит много полезных веществ.

На самом деле, видов соли можно назвать намного больше, а перечислить их все просто невозможно, так как изо дня в день появляются новые, путем смешивания вышеперечисленных видов соли с различными специями или, например, путем копчения.

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