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В какой же момент нужно солить блюдо
24.10.2019 17:12
Соль раскрывает запах и вкус блюда, делает его более аппетитным и насыщенным. От того, когда и как вы будете солить то или иное блюдо, может сильно зависеть конечный результат.  

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Запомните простые правила, когда и как прибавлять соль:

 

1.  Если вы хотите чтобы у овощей при жарке образовалась вкусная корочка, не солите их перед жаркой, иначе они пустят сок и о корочке можно будет забыть. Делайте это уже тогда, когда она образовалось.

2.  Блюда после охлаждения кажутся менее солеными, чем когда они были горячими. Поэтому, блюда, которые подаются в теплом виде, солить необходимо меньше, и наоборот - те, которые подаются на стол холодными, посолите больше.

3.  Бобовые солите за несколько минут до окончания приготовления, тогда они будут более мягкими.

5.   Мясо и рыба гораздо вкуснее, если их заранее засаливать (за несколько часов до приготовления).

6.  Чтобы убрать горечь из баклажанов или кабачков, пересыпьте их кусочки солью и оставьте на полчаса.  Перед приготовлением просто смойте соль и готовьте по рецепту.

7.  При тушении лучше только блюдо солить в середине его приготовления.

8.  Свежие салаты из сочных овощей солите непосредственно перед подачей на стол.

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