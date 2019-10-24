Запомните простые правила, когда и как прибавлять соль:

1. Если вы хотите чтобы у овощей при жарке образовалась вкусная корочка, не солите их перед жаркой, иначе они пустят сок и о корочке можно будет забыть. Делайте это уже тогда, когда она образовалось.

2. Блюда после охлаждения кажутся менее солеными, чем когда они были горячими. Поэтому, блюда, которые подаются в теплом виде, солить необходимо меньше, и наоборот - те, которые подаются на стол холодными, посолите больше.

3. Бобовые солите за несколько минут до окончания приготовления, тогда они будут более мягкими.

5. Мясо и рыба гораздо вкуснее, если их заранее засаливать (за несколько часов до приготовления).

6. Чтобы убрать горечь из баклажанов или кабачков, пересыпьте их кусочки солью и оставьте на полчаса. Перед приготовлением просто смойте соль и готовьте по рецепту.

7. При тушении лучше только блюдо солить в середине его приготовления.

8. Свежие салаты из сочных овощей солите непосредственно перед подачей на стол.

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