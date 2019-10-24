|В Украине может подорожать автогаз: Депутаты хотят изменить акциз
|24.10.2019 17:30
|
Народные депутаты профильных комитетов обсуждают возможное изменение акцизов на автогаз и дизтопливо.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на собственные источники.
“По оценкам Консалтинговой группы А-95, в случае реализации предложения цена автогаза может вырасти на 5,5 грн/л (исходя из текущего курса и котировок), дизтоплива - на 80 коп/л. В то же время бензин может подешеветь на 60 коп/л“ – говорится в сообщении. Согласно еще одному варианту повышения акциза, ставку на бензин и ДТ уровняют до €200/тыс л, а на СУГ — €160/тыс л. По данным издания, проект отклонили.