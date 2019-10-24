Украинские парламентарии проголосовали за закон, который гласит, что граждане, имеющие льготы, должны будут доказать их законность.

Об этом сообщает ТСН.

Такие строгие правила решили воплотить в реальность из-за недобросовестных украинцев, которые незаконно получают какие-либо льготы. В отделе предоставления субсидий районного управления соцзащиты по новым правилам, которые приняли только сейчас, оказывается, уже работают три года.

“За 2019 год у нас из Минфина пришло 1142 граждан, возврат средств был на 44 тысячи“, - рассказала начальница отдела жилищных субсидий Галина Кравченко.

В прошлом году одно из киевский районных управлений субсидий вернуло Министерству финансов около полумиллиона гривен.

Эти деньги незаконно были начислены людям, которые не имели оснований получать льготы.

Закон, который разрешает подлинность полученных льгот, был принят на прошлой неделе. Проверка будет проходить в три этапа.

Превентивная верификация – когда человек впервые обращается по социальную помощь. Текущая – когда человек уже получает пособие. Ретроспективная – когда осуществляется проверка после завершения предоставления выплат. Закон дает согласие на проверку тех граждан, которые получают пенсии, стипендии, субсидии, а также имеют льготы или право на денежную выплату.

“Это вопрос социальной справедливости. Это может человек, который является более хитрым, получать субсидию там, где его сосед не может это себе позволить“, - говорит народный депутат, инициатор законопроекта Даниил Гетманцев.

Главная цель закона, по словам Гетманцева, выявить того человека, который получает помощь, не имея законных оснований.

Нардеп уверяет, что пенсии и другие социальные выплаты, государство просто так не будет отбирать.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира