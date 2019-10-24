В Украине продвигается борьба за равенство полов – в Министерстве социальной политики напомнили о равной оплате труда мужчин и женщин. Ведь в некоторых отраслях этот разрыв составляет более 40%.

Чем ниже престиж профессии и, главное, уровень зарплаты, тем больше там женщин – говорят специалисты. Педагоги и ученые, секретари и бухгалтеры – мужчин между них единицы. Но, по иронии судьбы, именно они выбиваются в начальники. Одна из причин, как рассказывает знаток по трудоустройству, предвзятое отношение к молодым кадрам.

"У работодателей есть опасения относительно того, что если это молодая девушка, женщина, то она через год-два уйдет в декрет. Что ее надо будет заменять. Или если это молодая мама, то она будет часто отлучаться" – говорит Юлия Дрожжина, знаток по трудоустройству.

Кроме того, что женщины медленнее продвигаются по карьерной лестнице, они и еще недооценивают свои способности. И просят меньше! Это показало исследование, которое проводила компания Юлии:

"В резюме женщин обычно фигурируют зарплаты на 25-30 процентов ниже, чем в резюме мужчин".

Например, в вакансиях, где мужчины отмечают желаемую оплату до 12 тысяч, женщины просят лишь семь. В сегменте зарплат от пятидесяти тысяч гривен, а таких соискателей на рынке 6 процентов, женских резюме просто нет.

Опрошенные новостями женщины говорят: хотя и получали наравне с мужчинами, однако признают – проблема существует:

"На каждом собеседовании, если тем более, молодая девушка, тебя сразу спрашивают – планируешь ли ты выходить замуж, выходить в декретный отпуск"

А вот мужчины списывают зарплатную несправедливость на историю и стереотипы:

"Это исторически так сложилось, что у женщин зарплата меньше, чем у мужчин на одинаковых должностях"

Но вместе с этим признают: за одинаковую работу следует и вознаграждать одинаково. И пол или наличие семьи не должны на это влиять:

"Если они умеют, знают и справляются с задачей. Так почему бы нет?"

Эксперты констатируют, разница в зарплатах хотя и уменьшается, но слишком медленно.

Василий Воскобойник, президент всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству рассказала в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина»:

"Если женщины будут получать большую заработную плату, это будет означать, что они становятся более активными. Это будет говорить о том, что наша экономика начинает развиваться, расти. И это очень большой запас для нашего внутреннего рынка рабочей силы".

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