 Власти отменили 20 актов, мешающих бизнесу – Гончарук - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Власти отменили 20 актов, мешающих бизнесу – Гончарук
24.10.2019 19:22
Премьер министр провел встречу с представителями Американской торговой палаты.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с представителями Американской торговой палаты заявил о текущих достижениях правительства. В частности, власти отменили 20 актов, которые создавали бизнесу бюрократические препятствия.

“Мы уже начали менять систему - буквально вчера мы отменили на заседании правительства около 20 актов, которые создавали для бизнеса бюрократические преграды“, - подчеркнул премьер-министр.

Кабмин упростил порядок регистрации иностранных представительств в Украине, внедрил механизм получения разрешений на пользование недрами онлайн, отменил голограммы.

Также были внесены изменения в регуляторные акты для торговли алкоголем.

“Отменили дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Это уничтожит коррупцию в сфере, а бизнес сэкономит около 1,5 млн грн/год“, - отметил он.

 

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