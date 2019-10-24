В Дании, которая не так давно едва не рассорилась с США из-за острова Гренландия, задумали полномасштабный переезд маяка. Чтобы спасти от морских волн 120-летнюю башню, в Дании разработали специальный план.

Для маяка Рубьерг Кнуд, высота которого достигает 25 метров, соорудили специальные рельсы и колеса, чтобы отодвинуть как можно дальше от береговой линии Северного моря. Если этого не сделать, популярное между туристов и местных здание просто упадет в воду.

Старый маяк на полуострове Ютландия – одна из главных достопримечательностей Дании. Ежегодно посмотреть на него приезжает четверть миллиона человек – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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