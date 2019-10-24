Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает УНИАН.

Приложение будет доступно на Едином государственном веб-портале электронных услуг Дія. В этом приложении водитель сможет создать электронный образ своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт).

Электронные копии будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковые оригиналы. Поэтому в дорогу с собой можно будет брать только е-документы.

Создать е-права и е-техпаспорта можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

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