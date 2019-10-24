С началом бабьего лета за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускают почки. Все из-за теплой осени. Аграрии хватаются за голову, потому что заморозки синоптики обещают уже на следующей неделе. А там и дожди, и мокрый снег не заставят себя ждать. Какие последствия может иметь весна в октябре? И кому навредит осеннее тепло?

Молодые зеленые листья, почки и маленькие "ежики" каштана. Среди голых растений и желто-багровой листвы крепкое дерево "перепутало" сезоны и снова зацвело. В Национальном ботаническом саду имени Гришко такие перерождения не приветствуют.

"Это явление для растений имеет негативные последствия. Если они зацветут сейчас, то весной они уже цвести не будут. Особенно от этого страдают плодовые деревья, уменьшается количество урожая", – говорит Василий Остапюк, главный садовод ботсада им. Гришко.

Кроме каштанов, буйно цветут и рододендроны. Розовые цветочки обильно облепили ветку, в то время как их сезон – конец мая. Садоводы опасаются: внезапные сильные морозы просто убьют растение.

Держатся из последних сил и в столичном зоопарке. Медведица Бэби, вместо того чтобы уснуть крепким сном, бегает по своим владениям – гоняет ворон. Зубры и бизоны из-за плюсовой температуры в конце октября не могут отрастить шубу.

"Сейчас мы видим, что не все животное в шерстяном покрове, и это может им навредить. Сумма температур не дает возможность, например, медведям впадать в спячку", – говорит Оксана холод, ведущий биолог и исследователь акватеррариума Киевского зоопарка.

Тепло не дает покоя насекомым, черепахам и хладнокровным пресмыкающимся.

Больше только из-за затяжного бабьего лета страдают рыбы. Температура воды не позволяет обустроиться на зимовку, следовательно до весны могут дожить не все.

Но избежать холодной осени все-таки не удастся.

"С понедельника начнется постепенное снижение температуры. И к 1-2 ноября – уже практически почти зима. Ночью слабый минус и днем температурный фон до 5 градусов тепла", – сообщает Наталья Голеня, ведущий синоптик Украинского гидрометцентра в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Поэтому для коротких юбок и легких пальто у украинцев есть еще неделя. За это же время могут спасти и будущий урожай – оборвать молодые почки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира