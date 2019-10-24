Теперь каждый украинец может признать себя банкротом. О такой возможности стало известно из нового Кодекса по процедурам банкротства, который вступил в силу 21 октября 2019 года. Об этом пишет ubr.ua.

Стоит отметить, что документ приняли еще год назад. Все это время Кабинет министров разрабатывал и утверждал необходимые подзаконные акты, в том числе и для физлица-банкрота. Украинцы, которые имеют кредитную или коммунальную задолженность и они не способны ее погасить, могут заявить, что они банкроты. Однако минимальная стоимость оформления подобного статуса составит по меньшей мере 30 тыс. грн., что может оказаться слишком высокой ценой для украинцев.

Какие долги смогут списать?

Если человек не может погасить долг, который превышает 30 минимальных зарплат (это 125,2 тысячи гривен).

Однако банкроту необходимо будет пройти процедуру “восстановления платежеспособности“.

Процедура банкротства особенно актуальна для заемщиков, которые брали кредиты и не имеют возможности их вернуть.

Кроме кредитной задолженности, инициировать банкротство можно и по таким задолженностям:

- за неуплаченные налоги и ЕСВ;

- по любым договорам (в т.ч. аренды, купли-продажи);

- по коммунальным услугам.

Однако, чтобы оформить статус банкрота, необходимо несколько условий. Долг должен составлять не менее 30 минимальных зарплат, должник не может погасить более половины всех платежей, у банкрота нет имущества, на которое можно обратить взыскание, есть обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время он не сможет выплатить долг.

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