Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

"Максимальная температура днем 23 октября составила 21 градус, что на подавляющей территории области перекрыла абсолютные значения за все годы наблюдений, начиная с 1945 года. В этот день минимальная температура ночью составляла 4-7 градусов тепла. Средняя суточная температура была 11-14 градусов, что выше нормы на 6-8 градусов", - рассказали синоптики.

Отмечается, что 23-24 октября минимальная температура была зафиксирована в 1947 году, а это -5,9°.

Зато максимально отметка термометра поднималась в 1989 году до +20,9°.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира