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|Нацбанк вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен
|25.10.2019 12:07
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На аверсе купюры изображен философ, ученый, основоположник геохимии, биогеохимии и радиогеологии, учения о биосфере и космизме Владимир Вернадский. На реверсе – президиум Национальной академии наук.
По оценкам регулятора, введение новой банкноты повысит удобство расчетов для граждан и бизнеса, а также будет помогать снижению операционных расходов банков и расходов на инкассацию.
Кроме того, этот шаг позволит существенно сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.
Сначала Нацбанк планирует ввести в обращение около 5 миллионов штук таких банкнот.