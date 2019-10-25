25 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Италии остановился весь транспорт из-за забастовки • Европарламент признал ошибкой отказ Албании и Северной Македонии • Страсти вокруг Brexit: Джонсон хочет досрочных выборов 12 декабря • Нацбанк вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен • Украинцы больше только доверяют волонтерам, армии и Зеленскому • Изменение климата: остров в Антарктике оккупировали "теплолюбивые" пингвины • Туманы и похолодание: температура в Украине упадет почти вдвоевсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: депутаты, коррупция, полиграф, Арахамия, Дубинский. 25 октября 81депутаты, коррупция, полиграф, Арахамия, Дубинский. Під час опитування на поліграфі народного депутата від «Слуги народи» Олександра Дубінського та глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії не була дотримана процедура проведення опитування. Президентка Всеукраїнської асоціації поліграфологів Тетяна Морозова розказала в ефірі програми «Нині вже» на hromadske, що поліграфне дослідження було проведено так, що не можна говорити про достовірність результатів. Фоторепортажи Популярные теги полиция, корабли, досуг, суд, культура, футбол, война, столкновения, политики, туризм, АТО, пейзажи, город, фотографы, военная техника, митинги, катастрофы, Одесса, спорт, фотоконкурсы, цирк, искусство, Россия, Динамо, оккупация, милиция, Карпаты, мир, самолеты, портрет, заводы, солдат, бизнес, животные, праздники, ЗСУ, музыка, Саакашвили, США, мода, транспорт, Путин, технологии, выставки, политика, общество, автомобили, Верховная Рада, фотография, депутаты, акции, Сергей Смоленцев, история, дети, фотоподборки, кошки, Киев, Львов, природа, марш, авиация, парады, уикенд, дизайн, знаменитости, концерты, НАТО, учения, живопись, аннексия Крыма, вера, #Євромайдан, традиции, Дмитрий Дятлов, беспорядки, протесты, женщины, Порошенко, зима, выборы, церковь, ВМС, Донбасс, экология, архитектура, Нацгвардия, джаз, фестивали, юмор, Шахтер, ВСУ, тест-драйв, Александр Зубко, фотопроект, соревнования, стихийные бедствия, Майдан, люди, Львів, путешествия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис полиция, корабли, досуг, суд, культура, футбол, война, столкновения, политики, туризм, АТО, пейзажи, город, фотографы, военная техника, митинги, катастрофы, Одесса, спорт, фотоконкурсы, цирк, искусство, Россия, Динамо, оккупация, милиция, Карпаты, мир, самолеты, портрет, заводы, солдат, бизнес, животные, праздники, ЗСУ, музыка, Саакашвили, США, мода, транспорт, Путин, технологии, выставки, политика, общество, автомобили, Верховная Рада, фотография, депутаты, акции, Сергей Смоленцев, история, дети, фотоподборки, кошки, Киев, Львов, природа, марш, авиация, парады, уикенд, дизайн, знаменитости, концерты, НАТО, учения, живопись, аннексия Крыма, вера, #Євромайдан, традиции, Дмитрий Дятлов, беспорядки, протесты, женщины, Порошенко, зима, выборы, церковь, ВМС, Донбасс, экология, архитектура, Нацгвардия, джаз, фестивали, юмор, Шахтер, ВСУ, тест-драйв, Александр Зубко, фотопроект, соревнования, стихийные бедствия, Майдан, люди, Львів, путешествияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Під час опитування на поліграфі народного депутата від «Слуги народи» Олександра Дубінського та глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії не була дотримана процедура проведення опитування. Президентка Всеукраїнської асоціації поліграфологів Тетяна Морозова розказала в ефірі програми «Нині вже» на hromadske, що поліграфне дослідження було проведено так, що не можна говорити про достовірність результатів. 25.10.2019



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