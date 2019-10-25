 Курс валют на 25 октября: гривна упала ниже психологического рубежа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Курс валют на 25 октября: гривна упала ниже психологического рубежа
25.10.2019 13:01
Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек – до 25,15 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на 12 копеек – 25,11 гривен за доллар.

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Национальный банк Украины на пятницу, 25 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару сразу на 22 копейки – до 25,11 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 24 октября, пишет bigmir.net

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2511,4112 гривны (+22,1583);

– 100 евро – 2794,6984 гривны (+25,9024).

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