«Великий смог»: как задыхался Лондон в ядовитом тумане

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В начале декабря 1952 года холодный туман опустился на Лондон. Из-за крайне низкой температуры горожане стали использовать для отопления уголь в большем количестве, чем обычно. Примерно к этому же времени завершился процесс замены городского электротранспорта (трамваев) на автобусы с дизельным двигателем. Запертые более тяжёлым слоем холодного воздуха, продукты горения в воздухе в считанные дни достигли чрезвычайной концентрации.

Туман был таким густым, что препятствовал движению автомобилей. Были отменены концерты, прекращена демонстрация кинофильмов, поскольку смог легко проникал внутрь помещений. Зрители иногда попросту не видели сцену или экран из-за плотной завесы. К вечеру пятницы туман сгустился настолько, что предел видимости сократился до пяти метров. Некоторые горожане, выйдя из дому, не могли найти дорогу обратно; сбитые с толку непроницаемым смогом, они могли идти, лишь держась рукой за стены ближайших домов. Многие люди носили специальные маски из марли, а некоторые закрывали лица обычными платками или шарфами, но ни то, ни другое не помогало — дышать было нечем.

Поначалу реакция горожан была спокойной, поскольку в Лондоне туманы не редкость. В последующие недели, однако, статистические данные, собранные медицинскими службами города, выявили смертоносный характер бедствия — количество смертей среди младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями достигло четырёх тысяч человек. Ещё около восьми тысяч человек умерло в последующие недели и месяцы.

В те дни больницы Лондона быстро наполнились пострадавшими с заболеваниями дыхательных путей, начала расти смертность в городе. Сначала эти факты не получили огласки, но через несколько дней оказалось, что у гробовщиков закончились гробы, а у торговцев цветами — траурные венки. Машины скорой помощи не успевали доехать к больным — весь город встал в одной большой пробке не в силах сдвинуться с места. Люди умирали от удушья.

Шок, вызванный этим жестоким уроком, заставил людей изменить своё отношение к загрязнению воздуха. Бедствие со всей очевидностью продемонстрировало всему миру, что данная проблема представляет собой непосредственную угрозу жизни людей. Были приняты новые экологические стандарты, направленные на ограничение использования грязных видов топлива в промышленности и на запрет сажесодержащих выхлопных газов. Среди принятых мер — введение в действие Закона «О чистом воздухе» (редакции от 1956 и 1968 годов) и аналогичного Закона города Лондона (1954 год). В домах стали активно проводить газовое отопление, а предприятиям было предписано искать альтернативные способы поставки энергии. Количество сжигаемого угля в городе стали резко ограничивать. Несмотря на это, 13 лет спустя, в 1965-м, Лондон накрыл еще один смог. Впрочем, в этот раз последствия оказались куда менее тяжелыми: по данным статистики, в связи со смогом 1965 года в городе погибло около 750 человек — совсем мало по сравнению с Великим смогом 1952-го.

Единственным, кто практически полностью проигнорировал лондонский смог 1952 года, стал премьер-министр Британии. Уинстон Черчилль, занимавший в то время премьерское кресло, отмахнулся от происходящего, презрительно назвав Великий смог "капризами погоды". Фоторепортажи Популярные теги мода, кошки, Путин, церковь, Верховная Рада, Нацгвардия, путешествия, #Євромайдан, общество, депутаты, вера, бизнес, культура, военная техника, город, Карпаты, дети, знаменитости, выборы, фотоподборки, АТО, парады, Донбасс, фотопроект, суд, учения, технологии, автомобили, тест-драйв, митинги, джаз, беспорядки, заводы, пейзажи, катастрофы, история, дизайн, политики, футбол, экология, фестивали, праздники, война, портрет, фотография, Майдан, солдат, Киев, ВМС, акции, Одесса, Дмитрий Дятлов, женщины, фотографы, политика, Александр Зубко, полиция, НАТО, мир, досуг, Сергей Смоленцев, самолеты, ЗСУ, юмор, живопись, оккупация, ВСУ, зима, спорт, туризм, искусство, Львов, архитектура, столкновения, природа, Львів, стихийные бедствия, традиции, уикенд, концерты, соревнования, Россия, люди, выставки, милиция, корабли, Шахтер, протесты, аннексия Крыма, Саакашвили, марш, Порошенко, США, авиация, животные, транспорт, фотоконкурсы, цирк, Динамо, музыка Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис мода, кошки, Путин, церковь, Верховная Рада, Нацгвардия, путешествия, #Євромайдан, общество, депутаты, вера, бизнес, культура, военная техника, город, Карпаты, дети, знаменитости, выборы, фотоподборки, АТО, парады, Донбасс, фотопроект, суд, учения, технологии, автомобили, тест-драйв, митинги, джаз, беспорядки, заводы, пейзажи, катастрофы, история, дизайн, политики, футбол, экология, фестивали, праздники, война, портрет, фотография, Майдан, солдат, Киев, ВМС, акции, Одесса, Дмитрий Дятлов, женщины, фотографы, политика, Александр Зубко, полиция, НАТО, мир, досуг, Сергей Смоленцев, самолеты, ЗСУ, юмор, живопись, оккупация, ВСУ, зима, спорт, туризм, искусство, Львов, архитектура, столкновения, природа, Львів, стихийные бедствия, традиции, уикенд, концерты, соревнования, Россия, люди, выставки, милиция, корабли, Шахтер, протесты, аннексия Крыма, Саакашвили, марш, Порошенко, США, авиация, животные, транспорт, фотоконкурсы, цирк, Динамо, музыкаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи wikipedia.org, fishki.net, ibigdan.livejournal.com Лондон, Великобритания 25.10.2019



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