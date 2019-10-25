Камень в полсотни карат был украден с выставки драгоценностей в японском городе Иокогама. Бриллиант в 50 карат похищен с выставки ювелирных изделий в японской Иокогаме. Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что перед закрытием выставки сотрудник выставочного центра Пасифико Иокогама заметил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась открытой. По версии полиции, бриллиант был украден за небольшое количество времени. Похитители могли иметь сообщников между персонала выставочного зала. Ведется поиск преступников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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